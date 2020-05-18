3 ملايين طن في شهر.. المصيلحي: موسم توريد القمح الأعلى مقارنةً بالأعوام السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد في الخامس عشر من أبريل الماضي حتى ١٧ مايو الجاري بلغ مليونَين و٧٢٥ ألف طن قمح.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الإثنين، أن معدل توريد القمح هذا الموسم عالٍ جدًّا مقارنةً بجميع الأعوام الماضية ، موضحًا أن هناك كميات من القمح ما زالت على الأرض، وأن الوزارة مستمرة في عمليات التوريد حتى ١٥ يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد ستتوقف خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك فقط، وأن الصوامع والشون المطورة سوف تستقبل الموردين للقمح المحلي اعتبارًا من اليوم الثالث للعيد.

وأشار وزير التموين إلى أن عمليات توريد القمح هذا الموسم وبتلك الكميات أسهمت في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح للمرة الأولى إلى ٥ أشهر.

وقدم المصيلحي الشكر إلى الفلاحين وموردي القمح؛ بسبب مجهودهم الكبير خلال موسم القمح.