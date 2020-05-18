مش خايف على نفسك من "كورونا"؟!.. رئيس البرلمان ممازحًا سليمان وهدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
مازح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، قائلًا: "السيد النائب سليمان وهدان مش خايف على نفسه؟!".
جاء ذلك على خلفية قيام سليمان وهدان بعدم مراعاة التباعد الاجتماعي، رغم تحذيرات علي عبد العال.
وواصل علي عبد العال كلامه إلى سليمان وهدان، قائلًا: "هو حزب الوفد محصن من فيروس كورونا؟!".
وجدّد رئيس مجلس النواب دعوة أعضاء المجلس إلى ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وشدد عبد العال في بداية الجلسة العامة للبرلمان على أهمية مراعاة التباعد الاجتماعي بين النواب، حرصًا على صحة الجميع.
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