التنمية المحلية: التعاقد مع شركة "e finance" لوضع آلية تحصيل رسوم النظافة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، عن تطورات عمل الوزارة فيما يتعلق بوضع آلية جديدة لتحصيل رسوم النظافة وذلك بعد اقتراب موعد فصلها عن فاتورة الكهرباء.
وقال قاسم، لمصراوي، اليوم الاثنين، إنه يجري في الوقت الحالي التنسيق بين الوزارة وشركة "e finance" من أجل إعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أعلن منذ عدة أشهر عن وقف تحصيل رسوم النظافة من المواطنين على فاتورة الكهرباء.
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