محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
جدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعوة أعضاء المجلس إلى ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وشدد عبد العال في بداية الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، على أهمية مراعاة التباعد الاجتماعي بين النواب؛ حرصًا على صحة الجميع.
وطالب رئيس مجلس النواب كل مَن تظهر عليه أي أعراض مرضية أو ارتفاع في درجات الحرارة بعدم الحضور إلى المجلس، حرصًا على صحة الجميع.
ورفض علي عبد العال التفاف بعض النواب حول الوزراء داخل المجلس، قائلًا: كده مفيش أي نوع من أنواع الأمان.
كانت هذه تفاصيل خبر كده مفيش أي نوع من الأمان.. عبدالعال ينتقد تزاحم النواب حول الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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