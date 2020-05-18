محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال العميد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، إن الشركة ملزمة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وقف وسائل النقل الجماعي خلال عيد الفطر المبارك.
وأضاف مراد، لمصراوي، اليوم الاثنين: بداية من الأحد المقبل وحتى الجمعة نهاية الأسبوع سيتم وقف جميع سيارات الشركة على كافة الخطوط بشكل كامل.
ويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة أمس الأحد، من أجل الاستعداد لعيد الفطر المبارك ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر بداية من الأحد.. وقف جميع أتوبيسات "مواصلات مصر" على كافة الخطوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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