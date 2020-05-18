مصر | نصف مليون جنيه داخل كيس بلاستيك.. تفاصيل سقوط عصابة خطف الحقائب في العجوزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نصف مليون جنيه داخل كيس بلاستيك.. تفاصيل سقوط عصابة خطف الحقائب في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"نصف مليون جنيه في كيس بلاستيك".. ذلك الكيس البلاستيكي كان يحمله محاسب وعامل بأحد البنوك، متجهين إلى فرع البنك عملهما بميدان سفنكس، وحال سيرهما، خطف شخصان يستقلان دراجة نارية الكيس البلاستيكي منهما، وفرا هاربين، وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص وراء ارتكابها، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من محاسب بفرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم، عامل خدمات بذات البنك، بأنهما عقب إستلامهما مبلغ مالي قدره 550 ألف جنيه، من البنك عملهما ووضعه داخل كيس بلاستيكى لتغذية ماكينات الصرف الآلي وحال توجههما لفرع أحد البنوك بميدان سفنكس بدائرة القسم فوجئا بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف الكيس منهما وبداخله المبلغ المالي وهربا.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث جنائي، تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وأسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إستهدافهم وضبطهم بمأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وعُثر بحوزتهم على مبلغ 301 ألف جنيه، سيارة ملاكي، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بإستخدام 2 دراجة نارية، وأقروا بقيام أحدهم بخطف الحقيبة من المُبلغان وفر هاربًا وبرفقته آخر بالدراجة النارية قيادته، بينما كان المتهمان الآخران يستقلان دراجة نارية أخرى لمراقبة وتأمين الطريق لهما، وإقتسامهم المبلغ المالي فيما بينهم.

وأضافوا خلال التحقيقات بأن المبالغ المالية والسيارة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات السرقة وإنفاق باقي المبلغ، وتم بإرشادهم ضبط 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمتان في إرتكاب الواقعة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.