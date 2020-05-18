مصر | ضبط 3 قضايا تهريب وتنفيذ 76 حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 قضايا تهريب وتنفيذ 76 حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط (3) قضايا تهريب، و5 قضايا أمن عام، وتنفيذ (76) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

نجحت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (قطع غيار سيارات، بضائع أجنبية الصنع ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (100ألف جنيه).

وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (5) قضايا (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

بينما فى مجال ضبط المخالفات المرورية، قامت بضبط (208) مخالفة مرورية متنوعة، واستكاعت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (76) حكم قضائى متنوع. جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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