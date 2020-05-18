مصر | سقوط عصابة السيدات بعد 12 سرقة في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة السيدات بعد 12 سرقة في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عصابة النشل، بعد 12 واقعة سرقات بالمحلات التجارية والمولات الشهيرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، عن قيام ثلاث سيدات لهن معلومات مسجلة، مقيمات بمحافظة الإسكندرية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث النشل متخذات من المحلات التجارية والمولات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكانًا لمزاولة نشاطهن الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم استهدافهن بمأمورية بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، وأُعدت عدة أكمنة تنسيقا مع قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهن، وتمكنت القوات من اقتيادهن إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات اعترفن تفصيليًا بإرتكابهن 12 واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهن ضبط 13 هاتف محمول، مبلغ 3100 جنيه حافظة نقود، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.

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في سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من مسئولى إحدى شركات أنابيب البترول، بإصابة فردى أمن إدارى بالشركة، بعيارين ناريين، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج وما قرراه أنه أثناء مرورهما على خط أنابيب البترول التابع للشركة عملهما الكائن بدائرة المركز مُستقلين سيارة تابعة للشركة شاهدا بعض الأشخاص المجهولين حال محاولتهم تركيب محبس على الخط المُشار إليه بقصد سرقة مواد بترولية منه.

ولدى مشاهدتهم لهما أطلقوا تجاههما أعيرة نارية مما أدى لحدوث إصابتهما وتلفيات بالسيارة التى يستقلانها وهربوا مستقلين سيارتين (ملاكى، وربع نقل) والعثور على حفرة بعمق 1،5م ومحبس على خط الأنابيب لم يتم استخدامه.

وعلى الفور، أمر اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتوصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة خطوط نقل المواد البترولية "خطوط التوزيع الرئيسية" عن طريق تركيب محابس عليها مكون من ( 4 عناصر إجرامية، مُقيمين بدائرة مركز الصف).

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة والعقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، وأمكن ضبط إثنين منهم، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب، وأقر أحد المتهمين أنهم حال شروعهم في تركيب المحبس بمكان الواقعة شاهدوا سيارة المجني عليهما فبادرهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته وبإرشاده أمكن ضبطها و32 طلقة من ذات العيار، المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، ويقوم رجال الأمن بتكثيف جهودهم لضبط المتهمين الهاربين.