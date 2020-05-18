مصر | خلال يوم.. ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال يوم.. ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (1241) قضية تموينية متنوعة، وضبط (11378) قضية سرقة تيار كهربائى، من بينها الآتى:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعد أن قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، من ضبط (962) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى مجال متابعتها للأسواق، في ضبط (1241) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

وقامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بضبط (11378) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (313) قضية متنوعة.

واستطاعت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ضبط (113) قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

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بينما نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، في ضبط (5) قضايا متنوعة.

وأضطلعت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بضبط (6) قضايا مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وأحكام السيطرة علي الأوضاع الأمنية هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.