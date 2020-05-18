مصر | ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ومخدرات في قليوب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ومخدرات في قليوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت القوات الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية عاطل وأخر مسجل له معلومات جنائية، بقليوب، لحيازتهما كميات من مخدرى الحشيش والإستروكس بقصد الإتجار وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من إستهداف وضبط مسجل جنائى، عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزتهما (300جرام لمخدر الحشيش - 20جرام لمخدر الإستروكس- 20 قرص مخدر- بندقية آلية - فرد خرطوش – 24 طلقة مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة لحماية نشاطهما الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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