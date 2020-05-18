مصر | ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ومخدرات في قليوب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ومخدرات في قليوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت القوات الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية عاطل وأخر مسجل له معلومات جنائية، بقليوب، لحيازتهما كميات من مخدرى الحشيش والإستروكس بقصد الإتجار وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من إستهداف وضبط مسجل جنائى، عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزتهما (300جرام لمخدر الحشيش - 20جرام لمخدر الإستروكس- 20 قرص مخدر- بندقية آلية - فرد خرطوش – 24 طلقة مختلفة الأعيرة).
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة لحماية نشاطهما الإجرامى.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:
تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).
وأثمرت الحملات، فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
وأسفرت الحملات فى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد (237) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ عدد (124) حكم قضائى متنوع.
وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.