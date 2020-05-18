مصر | سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات في القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيدات بأسلوب النشل.

بداية الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات، باستبيان الأمر تم التقابل مع ربة منزل، وقررت بأنها حال سيرها بشارع الموسكى بدائرة القسم فوجئت بقيام سيدتين مجهولتين "أدلت بأوصافهما التقريبية"، بمغافلتها وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى وبطاقة الرقم القومى بإسلوب "النشل" ولاذتا بالفرار.

بتتبع خط سير هروب المتهمتين أمكن ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى الخاصين بالمجنى عليها – 2 حقيبة أخرى بداخلهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية "مقلدة"، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة متعلقات السيدات بإسلوب "النشل" وأن باقى المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموهن بالسرقة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لإحكام السيطرة الأمنية.

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