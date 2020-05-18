مصر | ضبط شخصين لانتحالهما صفة رجلي شرطة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لانتحالهما صفة رجلي شرطة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الأمن، في ضبط شخصين لقيامهما بتكوين تشكي عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، بالقاهرة.

بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تلاحظ لهم سير دراجة بخارية "توك توك" بالمخالفة لقرار الحظر وأمكن إستيقافها، وضبط مستقليها.

وتبين أنهما (موظف مفصول، عاطل "لهما معلومات مسجلة") وبحوزة أحدهم (2 هاتف محمول "مجهولى المصدر") وبصحبتهما قائدها، وبسؤال الأخير قرر بإستقلال المذكوران الدراجة البخارية صحبته عقب إدعائهما أنهما رجال شرطة، وقيامهما بالمرور صحبته بدائرة القسم وإستيقاف المارة وتفتيشهم.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وأقرا بإرتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمان وإتهماهما بالسرقة بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة".

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).

وأثمرت الحملات، فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الحملات فى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد (237) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ عدد (124) حكم قضائى متنوع.

وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.