مصر | قبل العيد.. ضبط شخص وبحوزته 50 طربة حشيش في مطروح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل العيد.. ضبط شخص وبحوزته 50 طربة حشيش في مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة فى كمين أعد له بالطريق الدولى الساحلى بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12،500 كيلو جرام"- مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (650000 ستمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

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تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).

وأثمرت الحملات، فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).