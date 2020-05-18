أخبار مصر | محافظ الجيزة يشهد انطلاق قافلة مواد غذائية للقري الاكثر احتياحا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يشهد انطلاق قافلة مواد غذائية للقري الاكثر احتياحا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انطلاق قافلة مواد غذائية ضمن مبادرة "نتشارك.. هنعدى الأزمة" التى اطلقها صندوق تحيا مصر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

ضمت القافلة التي انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة 14 ألف كرتونة مواد غذائية و 10 طن دواجن و10 طن بطاطس و 2000 كرتونة حلويات 2000 كرتونة ملابس.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القوافل تعكس نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص .

وأوضح المحافظ أنه سيتم توزيع المواد الغذائية على المستحقين بكافة قطاعات المحافظة مشيدًا بجهود صندوق "تحيا مصر" فى تفعيل مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالسعى نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة خاصة فى ظل الأزمة التى سببها فيروس كورونا.

وأكد محافظ الجيزة على اهتمام الدولة بدعم جميع ابنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات وخاصة دعم الاسر الأكثر احتياجا والعمالة الغير منتظمة ومحدودي الدخل.

وأشاد المحافظ بجهود مؤسسات المجتمع المدني مؤكدًا دعمه وتشجيعه لكافة الأنشطة التي من شأنها المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين ورفع كاهل العناء عنهم، مشيرا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات لتقديم يد العون والمساعدة لأبناء الوطن وخاصة في مثل تلك الظروف التي يمر بها الوطن.

وأوضح محافظ الجيزة أن مساهمات كافة فئات الشعب المصرى فى صندوق تحيا مصر تأتى فى إطار ثقة المواطنين الكبيرة فيما يقوم به الصندوق من توصيل المساعدات الى المستحقين بمختلف المحافظات. Advertisements

شارك في الفاعليات الاستاذه هند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورضا متولي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة و منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة.