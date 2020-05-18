أخبار مصر | قبل الافتتاح.. محطة تحصيل الرسوم بالكيلو 8.5 بالصحراوي الغربي (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل الافتتاح.. محطة تحصيل الرسوم بالكيلو 8.5 بالصحراوي الغربي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم بالكيلو متر 8.5 بالطريق الصحراوي الغربي "القاهرة - أسوان"، ووجه بسرعة الانتهاء منها قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال قيام الوزير بجولة تفقدية لمواقع تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي، والتي تشمل المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول ٢٣٠ كم، حيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح ٣ حارات فى كل اتجاه بعرض رصف ١٢ مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم ٣ حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف ١١ مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف ٩ أمتار، فضلًا عن إنشاء ٢١ عملًا صناعيًا بواقع ٥ كباري و١٦ نفقًا.

ثم تفقد بعد ذلك قطاعات المشروع المختلفة حيث تم تقسيم المشروع إلى ١١ قطاعًا لسرعة الإنجاز، ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقًا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

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كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات وزارة النقل.

وأوضح الوزير أن المشروع يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق والذي تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالي أطوال ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية ١٧٥ مليار جنيه منذ عام ٢٠١٤، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى ٣٠،٥ ألف كم.

وأضاف، أن هذا الطريق سيكون حرًا مثل طرق القاهرة الإسكندرية والقاهرة السويس وشبرا بنها الجديد والدائري الإقليمي، وسيسهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، كما سيكون جزءًا من محور القاهرة كيب تاون، لما له من الأهمية الكبيرة لاستمرار تنفيذ المشروعات القومية ومنها مشروعات الطرق والكباري خاصة مع مساهمتها الإيجابية في الاقتصاد القومي وإحداث التنمية الشاملة.