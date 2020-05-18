أخبار مصر | النقل: السيسي يصدق على إنهاء تطوير طريق "القاهرة ـ أسوان"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر النقل: السيسي يصدق على إنهاء تطوير طريق "القاهرة ـ أسوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين (حدود مصر والسودان) بطول ١٢٥٥ كم خلال ٤ سنوات.

وأوضح الوزير، أن مراحل تنفيذ المشروع ستكون وفقًا لأولويات التنفيذ التالية:

- المرحلة الأولى وتشمل التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم.

- المرحلة الثانية وتشمل المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 90 كم وكذلك المسافة من ادفو – اسوان – توشكي بطول 350 كم).

- اما المرحلة الثالثة فتشمل (المسافة من محور ديروط مرورا باسيوط وسوهاج وقنا بطول 250 كم.

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- والمرحلة الرابعة المسافة من قنا مرروا بالاقصر حتى ادفو بطول 235 كم وكذلك المسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100 كم

جاء ذلك خلال قيام الوزير بجولة تفقدية لمواقع تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي، والتي تشمل المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول ٢٣٠ كم، وحيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح ٣ حارات فى كل اتجاه بعرض رصف ١٢ مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم ٣ حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف ١١ مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف ٩ أمتار، فضلًا عن إنشاء ٢١ عملًا صناعيًا بواقع ٥ كباري و١٦ نفقًا.

حيث تفقد الوزير أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم بالكيلومتر ٢،٨٥ بالطريق، ووجه بسرعة الانتهاء منها قبل نهاية شهر رمضان المبارك ثم تفقد بعد ذلك قطاعات المشروع المختلفة حيث تم تقسيم المشروع إلى ١١ قطاعًا لسرعة الإنجاز، ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقًا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا مؤكدًا أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات وزارة النقل

وأوضح الوزير أن المشروع يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق والذي تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالي أطوال ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية ١٧٥ مليار جنيه منذ عام ٢٠١٤، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى ٣٠،٥ ألف كم.

وأضاف أن هذا الطريق سيكون حرًا مثل طرق القاهرة الإسكندرية والقاهرة السويس وشبرا بنها الجديد والدائري الإقليمي، وسيسهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، كما سيكون جزءًا من محور القاهرة كيب تاون، لما له من الأهمية الكبيرة لإستمرار تنفيذ المشروعات القومية ومنها مشروعات الطرق والكباري خاصة مع مساهمتها الإيجابية في الاقتصاد القومي وإحداث التنمية الشاملة.