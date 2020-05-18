أخبار مصر | أطباء التكليف 2020 يوجهون رسالة عاجلة إلى الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أطباء التكليف 2020 يوجهون رسالة عاجلة إلى الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع عشرات من أطباء التكليف دفعة مارس 2020 بمقر النقابة العامة للأطباء "دار الحكمة" مطالبين المسئولين بالاستجابة لمطلبهم وهو سرعة ضمهم لمنظومة العمل وتكليفهم.

وأرسل أطباء دفعة 2020 مطلبهم الى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لحل مشكلتهم، وهم 7000 طبيب ممتنعون عن التكليف فى النظام الجديد الذى استحدثته وزارة الصحة وثبت بالتجربة على 800 طبيب ان به عيوب هيكلية وطالبوا بالتكليف على النظام القديم وهو ماترفضه الوزارة ولا تسمع لصوت شباب الأطباء ولا للحلول والمقترحات المقدمة، _بحسبهم_ فى الوقت الذى تحتاج فيه المنظومة الصحية لكل يد تمتد لها وكل طبيب ينضم اليها ليحمل معها عبء المسئولية ومساعدة وعلاج المواطنين فى هذه الظروف الطارئة التى تعيشها مصر فى ظل وباء كورونا.

ورفع شباب الأطباء لافتات رمزية تحمل مطالبهم ورسائل برغبتهم فى الانضمام لمنظومة العمل الصحى، ومناشدة لجميع المسئولين لحل ازمتهم مع التكليف.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى أمس.

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وأوضح بيان وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.