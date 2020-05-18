أخبار مصر | برلماني يؤيد إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات للحد من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يؤيد إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات للحد من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التى قال فيها علينا التعايش والتكيف مع فيروس كورونا ولكن التعايش مع فيروس كورونا لا يعني أن الأمور تسير بالشكل الطبيعي الذي كانت عليه قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، بل سيكون التعايش مع الفيروس تحت مظلة من الإجراءات الاحترازية، التي سيلتزم المواطنين بتنفيذها بقوة القانون، ومخالفتها سوف تكون له عقوبات رادعة، وعلى رأسها ارتداء الكمامات إجباريا.

وقال "مسعود"، في بيان له اليوم: إن هذا الاتجاه من الحكومة صائب للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا معلنا تأييده التام لتأكيد رئيس الوزراء بأنه سيكون هناك إجراءات وعقوبات صارمة في حالة المخالفة والتواجد في المناطق العامة بدون ارتداء الكمامات.

وطالب عضو مجلس النواب بالتطبيق الحاسم للمادة ۲۰ مکررا من قانون الأمراض المعدية بعد إقرار البرلمان لهذا التشريع والتى تنص على أنه: "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية" ويعاقب من خالف استخدام الكمامات الواقية بـغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى أمس.

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وأوضح بيان وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.