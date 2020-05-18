أخبار مصر | الوفد عن خطر كورونا: الكرة الآن في ملعب المواطن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الوفد عن خطر كورونا: الكرة الآن في ملعب المواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن الإجراءات الجديدة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد خلال عيد الفطر المبارك ضرورية وراعت الحفاظ على حياة المواطنين فوق أي اعتبار آخر.
وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن إجراءات الحكومة خلال أسبوع عيد الفطر المبارك بداية من السبت وحتى الجمعة من الأسبوع المقبل، كافية لتقليل معدلات انتشار الفيروس بين المواطنين والحد من التكدسات.
وشدد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، على أن فترة العيد ليست الأخطر ولكن الخطورة الكبيرة في فترة ما بعد العيد مع بداية عودة العمل تدريجيا وفتح المحلات والمطاعم طول الأسبوع.
وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن الكرة الآن في ملعب المواطنين أنفسهم فالإجراءات المعلنة من الدولة كافية لمواجهة الفيروس وتقليل معدلات تفشي العدوى بشرط الالتزام بها من جانب المواطنين.
وأوضح مساعد رئيس الحزب، أن عدم الالتزام من جانب المواطنين بإجراءات الوقاية وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية بشكل يومي وتجنب التكدسات سيؤدي إلى أزمة كبيرة فيما يتعلق بانتشار الفيروس، مطالبًا الجميع بضرورة الإلتزام بالتعليمات والنصائح الوقائية والاسترشادية للقضاء على الفيروس نهائيا.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى أمس.
وأوضح بيان وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.