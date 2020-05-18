أخبار مصر | السياحة والآثار: مناقشة مشروع قانون صندوق دعم العاملين لمواجهة الأزمات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: مناقشة مشروع قانون صندوق دعم العاملين لمواجهة الأزمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع غادة شلبي نائب الوزير لشؤون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، والمستشار القانوني للوزارة، وذلك؛ لمناقشة مشروع قانون صندوق دعم العاملين بالقطاع حال حدوث أزمات سياحية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الموارد والمصادر المقترحة لتمويل الصندوق لتوفير الدعم المادي للعاملين وسبل الصرف لمجابهة اي أزمة يمر بها القطاع.

حرصت الوزارة والاتحاد ومختلف الغرف السياحية، على مناقشة استحداث هذا الصندوق خلال الأسابيع الماضية حيث كشف تكرار الأزمات السياحية على مدار سنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي.

وهو ما يحول دون المحافظة على حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين، خاصة وأن معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم اي موارد مالية ثابته خلال الأزمات السياحية مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي مما يؤدي إلى فقد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.

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