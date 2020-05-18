أخبار مصر | طريقة التقديم.. فتح باب التشعيب الالكتروني لكلية التجارة بجامعة حلوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر طريقة التقديم.. فتح باب التشعيب الالكتروني لكلية التجارة بجامعة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية عن فتح باب التشعيب الإلكتروني للفرقة الثانية "عربى - لغات وانتظام – انتساب".

وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا ولمواكبة التحول الرقمى، حيث أن جامعة حلوان تهتم بشكل كبير بكل ما يتعلق بمصلحة الطالب الذي يعد أساس العملية التعليمية، ويمكن للطالب الدخول على الموقع الالكترونى من هنا

وأوضحت الجامعة فى بيان صحفى، أنه فى حالة الدخول لأول مرة على الموقع يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس وكلمة المرور الافتراضية (١٢٣) والضغط على زر دخول، ويليها اختيار الطالب عربى أم لغات، ثم اختيار تغيير كلمة السر الخاصة بالطالب، وحفظها، ثم اختيار زر الرغبات لتسجيل الطالب رغباته، وتظهر للطالب شاشة يقوم الطالب باستكمال كافة بياناته الخاصة (اسم الطالب - النوع - البريد الالكترونى- تليفون الطالب - عنوان الطالب- الرقم القومى- اختيار انتظام ام انتساب )، ثم استكمال الرغبات الخاصة بالطالب وتسجيل 7 رغبات بتركيز وهدوء جدًا فهي مثل مكتب تنسيق الثانوية ولن يتم تعديلها.

هذا وعند الانتهاء من تسجيل الرغبات يقوم الطالب بالضغط على زر الإفادة ثم طباعة هذه الإفادة والاحتفاظ به وعدم فقدانها لأنها دليل حقك في ترتيب الرغبات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأحد، عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

Advertisements

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال مستشار إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرمستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.