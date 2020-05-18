شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الاثنين، ارتفاعاً في بعض البنوك المصرية، مقارنة بأسعار، أمس، حيث سجل سعر صرف العملة الأجنبية، اليوم، في كل من البنك المركزي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي cib، ١٥.٧٠ للشراء، و١٥.٨٠ للبيع، مقابل ١٥.٦٩ للشراء، و١٥.٧٩ للبيع، أمس.

بينما سجل سعر الصرف ١٥.٧٢ للشراء، و١٥.٨٢ للبيع في كل من بنك مصر، وكريدي أجريكول، والبنك العربي الأفريقي، وبنك التعمير والإسكان، مقابل ١٥.٧٠ للشراء، و١٥.٨٠ للبيع، أمس.

وسجل سعر العملة الأجنبية في بنك إسكندرية ١٥.٧٣ شراء و١٥.٨٣، فيما سجل ١٥.٧٤ للشراء و١٥.٨٤ للبيع في بنك عودة، مقابل ١٥.٧٠ للشراء و١٥.٨٠ للبيع، أمس.

في حين استقر سعر الدولار، اليوم، في كل من بنك البركة، وبنك HSBC، وبنك قناة السويس، وبنك أبوظبي الإسلامي، عند ١٥.٧٠ للشراء، و١٥.٨٠ للبيع.