شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للإحصاء» يعلن عدد المتاحف في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أعداد المتاحف في مصر ومعدل التطور وتوزيعها على مستوى المحافظات.
وبلغ إجمالي عدد المتاحف 77 متحف عام 2019، وهو نفس العدد في عام 2018، منهم 39 متاحف أثرية وتاريخية وإقليمية عن عام 2019 مقابـل 34 متحف عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 14.7%.
واحتلت متاحف محافظة القاهرة العدد الأكبر من اجمالى عدد المتاحف حيث بلغت نسبتها 31.2 % من اجمالى عدد المتاحف يليها محافظة الجيزة 16.9%،ثم محافظة الإسكندرية بنسبه10.4% .
كما بلغ عـدد زائري المتاحف الإقليمية 229.5 ألف زائر عـام 2019 مقابل 190.6 ألف زائر عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 20.4%.
وبلغ إجمالي إيـرادات المتاحف الأثرية والتاريخية والإقليمية 218.8 مليون جنيه عام 2019 مقابل 169 مليون جنيه عام 2018 بنسبـة زيادة قدرها 29.5%.
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الوضع في مصر
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اصابات
12,229
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تعافي
3,172
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وفيات
630
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