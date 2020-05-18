شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 82 ألف فدان ذرة.. وتوفير الأسمدة للمحاصيل الصيفية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن إجمالي المساحات التي تم زراعتها بالفعل بمحصول الذرة هذا العام، 25 ألف فدان من إجمالي 82018 فدان مستهدف زراعتها هذا الموسم بالمحافظة بأنواعها المختلفة.

وأضاف أن الإرشاد الزراعي يقوم بتوفير تقاوي الذرة بالجمعيات والإدارات، وهي تقاوي من السلالات الجيدة طبقا للسياسة الصنفية الواردة من معهد المحاصيل للخروج بموسم جيد لمحصول الذرة وزيادة الإنتاج من خلال تلك الأنواع الجديدة.

وأكد «زايد» أنه تم توفير 8572.450 طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية المنتشرة بنطاق المحافظة استعدادًا لانطلاق الزراعة بالموسم الصيفي، موضحًا أن هذا الرصيد منعًا لظهور أي أزمة في الأسمدة خلال الموسم الصيفي، مشيرًا إلى أن المرشدين الزراعين يقومون بحصر الأراضي بشكل دوري ورفعة للجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة الخاصة بمحصول الذرة