شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء «تكليف مارس» يطالبون بلقاء رئيس الوزراء لحل أزمتهم مع «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أطباء تكليف مارس 2020، والبالغ عددهم 7000 طبيب، بمقابلة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحل مشكلتهم مع نظام التكليف الجديد الذي أقرته وزارة الصحة عليهم وعلى دفعة سبتمبر 2019، مؤكدين أن «الدفعة السابقة عانوا كثيرا من النظام الذي كان غير واضح المعالم»، مطالبين بتكليفهم على النظام القديم.

وقال أطباء دفعة التكليف في خطاب للدكتور مصطفي مدبولي، الإثنين، إنه «نتقدم بخالص التحيات لجهودكم في مجابهة ظروف الوباء الحالي سائلين الله الله لكم والحكومة التوفيق والسداد، ونحيطكم علما بأننا أطباء دفعة مارس 2020 وعددنا 7000 طبيب، ممتنعون عن التسجيل في نظام التكليف الذي استحدثته وزارة الصحة ونطالب بعودتنا إلى نظام التكليف المتعارف عليه لسنوات وألا يتم تجربة نظام تكليف مستحدث تم إثبات وجود عيوب هيكلية واضحة به، عند تجربته على 800 طبيب، ونطالب بعقد مقابلة بين سيادتكم وممثلي الدفعة بشكل عاجل لحل الأزمة.

وأضاف الخطاب: «على أن تكون هذه المقابلة على النحو الذي تراه مناسبا سواء بمقر مجلس الوزراء أو عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي، فمن شأن هذه المقابلة أن تنهي الأزمة المستمرة منذ شهرين، ونطلب اللقاء لقناعتنا بقدرتكم على حلها في ظل عدم استجابة مسئولي وزارة الصحة، رغم أن حل الأزمة سيؤدي لضم 7 ألاف طبيب شاب تكليف للمنظومة الصحية، ونؤكد أننا غير رافضين للحلول بل كنا المبادرين بطرح حلول للأزمة قبل حدوثها، خاصة في ظل جائحة كورونا العالمية».

وأوضح الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن «شباب دفعة تكليف مارس ممتنعين عن التسجيل في نظام التكليف الجديد، لما في هذا النظام من مشاكل، وأن وزارة الصحة ترفض الاستجابة لمطالب الدفعة العادلة، وخاطبت النقابة مجلس الوزراء ومجلس النواب، الذي قدم عدد من أعضائه عدة طلبات إحاطة للوزيرة بهذا الشأن».

فيما أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، أنه «لا يوجد أي استجابة من الوزارة، وأن هناك تعنت من مسئولي الوزارة، وقرأت أخبار عن تكليف الدكتور على عبدالعال، لرئيس لجنة الصحة لحل المشكلة، ونتمنى سرعة حلها حتى لا نفقد مجهودات 7000 طبيب شاب لعدم رغبة مسئولي الوزارة الاستجابة لمطالب الأطباء».

وتابع: «نطالب بتدخل رئيس الوزراء في الأزمة، لأنه أصبح واضحا أن الوزارة لن تتحرك إلا بصدور تعليمات واضحة وصريحة من جهة أعلى بحلها».

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