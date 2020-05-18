شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 4 حالات جديدة من مصابي كورونا بمستشفى العزل بمدينة بني سويف الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، الاثنين، عن تعافي وخروج 4 حالات جديدة من المستشفى تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى 28 حالة، كما أعلن المستشفى عن سلبية عينات الدفعة الأولى من الفريق الطبي بالمستشفى.

من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور محمود حسين، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على لتقديم خدمة طبية جيدة.

من جانبه، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بني سويف على أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تمامًا لتنفيذ مهامها ومسؤوليتها تجاه ادارة الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا الملف أولوية.