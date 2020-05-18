شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 21 حالة جديدة من مصابي كورونا بـ«عزل إسنا».. والحصيلة ترتفع لـ380 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العزل بإسنا، عن خروج ٢١ حالة جديدة من المتعافين بفيروس كورونا بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التي تم سحبها منهم، وعمل الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٣٨٠ حالة بالمستشفى.

وصرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، بأنه تم خروج عدد ٢١ حالة من مستشفى إسنا التخصصي بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل أقسام المستشفى والتي جاءت نتائجهم سلبية.

وأضافت «محمود» أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم التحية على الخروج والتعافي، مؤكدة شكرها على مجهودات الفريق الطبي وتقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى وتحقيق هذه الأرقام العالية للمتعافين، مقدمة تهانيها للمتعافين، مؤكدة أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابى كورونا وزيادة أعداد المتعافين.

فيما توجه المتعافين بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فيها لزيادة الحرص وتفادى الإصابة بالمرض.