شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء»: استراتيجية عمل جديدة في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستعد مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء لوضع استراتيجية عمل جديدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وذلك على ضوء تطورات الوضع الحالي والإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها الأجهزة المختصة في مواجهة الفيروس خلال المرحلة القادمة. ومن جانبه، قال الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى في مديرية الصحة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الإدارة تعد للاستراتيجية الجديدة بتنفيذ عدد من الأنشطة المجتمعية الوقائية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 12,229

تعافي 3,172

وفيات 630

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