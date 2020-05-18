شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تعلن عن مسابقة لشغل ٥٤ وظيفة قيادية بالمحافظات: التقديم إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التنمية المحلية، الإثنين، عن حاجتها لشغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وذلك طبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

وقالت الوزارة، إن من يرغب في التقدم لشغل إحدي هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والموفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول عليه من على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة، وكذا التقدم من خلال موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg، وذلك خلال الفترة من ٣٠ مايو ٢٠٢٠ وحتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الإثنين، حرص الوزارة المستمر على الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول على رضا المواطنين عن المحليات.

ووجه شعراوي، بأن يقتصر تقديم المستندات المطلوبة للمسابقة إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير أن تطوير الإدارة المحلية يعد من أهم التحديات التي تعمل الوزارة على تحقيقها لإحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطن عند التعامل مع المحليات وتتطلب تغييرًا جوهريًا في طريقة عمل أجهزة المحليات وتطوير دورات العمل وأيضًا تطوير العنصر البشري وثقافة ومهارات العاملين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين، لافتًا إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء.

وأعلن الوزير، أن الوزارة انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بمسابقة قيادات الإدارة المحلية الإعلان رقم (٢) لسنة ٢٠١٩، والمقرر فيها تعيين ٦٥ قيادة محلية، مؤكدًا أنه من المتوقع صدورها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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