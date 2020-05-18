شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ محور شمال المرحلة الرابعة بـ«العاشر من رمضان» لخدمة سكان الإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، الإثنين، إنه جار استكمال تنفيذ محور شمال المرحلة الرابعة، والذي يربط بين مشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس بطريق العاشر/أبوحماد، مرورًا بالأحياء ١٦ و١٥و ١٣، بطول حوالي ٢٩ كم، وتكلفة تبلغ نحو ٩٨ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المحور بالكامل خلال العام الجاري.

وذكر شاهين، أنه تم التشديد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحور، طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة وبكفاءة وجودة عالية مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وكذا التزام جميع العاملين بمواقع المشروع بتطبيق الأساليب الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المهندس خالد شاهين إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.