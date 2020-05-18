شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 8 عيادات طبية خاصة لـ«ممارسة النشاط دون ترخيص» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الإثنين، على غلق 5 عيادات لأمراض الباطنة والأطفال بناحية كفرالخضرة وكفرالغنامية وبهناى مركزالباجور، وغلق 3 عيادات للنساء والتوليد والأطفال بناحية كفرربيع مركز تلا، لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافى المخالفات الواردة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية الخاصة لإدارتهم النشاط بدون ترخيص ،وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية في تصريحات صحفية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.