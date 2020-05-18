شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: اكتشاف 16 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في المنيا اكتشاف 16 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا المستجد بمدن وقرى المحافظة، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى الحجر الصحي بملوي، والعزل بأسيوط، والقيام بتعقيم وتطهير منازلهم والشوارع الموجودة بها.
فيما أعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي تعافي 5 مصابين بينهم 3 من محافظة بني سويف، وآخر من الفيوم، وربة منزل من المنيا.
في سياق متصل، أطلق المحافظ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مبادرة «مع بعض هنقدر»، والتي تستهدف رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمه النظافة والعمل على تجميل الميادين والشوارع والأماكن العامة في جميع مراكز المحافظة، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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الوضع في مصر
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اصابات
12,229
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تعافي
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وفيات
630
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