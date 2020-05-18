شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تسليم 912 وحدة بمشروع «JANNA» بالشيخ زايد 7 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة الشيخ زايد، سيبدأ، يوم الأحد 7 يونيو المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، في تسليم 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بالمرحلة الأولى، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، بالمحور المركزى بالمدينة.

وأوضح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان – فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها.

وأشار «فهمى»، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٢٠، يوم ٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢١، يوم ٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٨، يوم ٩/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٩، يوم ١٠/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٦، يوم ١١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٧، يوم ١٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٨، يوم ١٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٩، يوم ١٦/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٤، يوم ١٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٥، يوم ١٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٠، يوم ٢١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١١، يوم ٢٢/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٢، يوم ٢٣/٦/٢٠٢٠.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٠، يوم ٨/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣/٧/٢٠٢٠.

وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤/٨/٢٠٢٠.

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