شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تحرير 12 ألف محضر تمويني منذ أول مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم تكثيف حملات الرقابة على المحال التجارية لضبط الأسواق والالتزام بالأسعار، مؤكدًا استمرارية التعاون والتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لشن حملات التفتيش والمتابعة على جميع القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف «رحمي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم تحرير 12 ألف و82 مخالفة بكافة مدن ومراكز المحافظة، خلال الـ 17 أيام الأولى من شهر مايو الحالي، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 9366 محضر شرطة مرافق، و814 محضر مباحث تموين شملت مخالفات عدة أهمها عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الاسعار، إلى جانب مواد غذائية منتهية الصلاحية وسلع تموينية بقصد تجميعها واعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 1213 محضر بمعرفة مديرية التموين في مجالات المخابز والاسواق والمواد البترولية، و621 محضر طب بيطرى، و621 محضر صحة.