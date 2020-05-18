شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 3 حالات جديدة من مصابي «كورونا» بـ«عزل العجمي».. وارتفاع «النقاهة» لـ357 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزى في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، الإثنين، إنه تم تعافى وخروج 3 حالات جديدة من مصابى الفيروس، اليوم الاثنين.

وأوضحت «ميرفت»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه بتعافي الحالات الثلاثة من مصابي الفيروس في مستشفى العجمى يصل إجمالي حصيلة الشفاء بالمستشفى منذ 6 مارس الماضي وحتى الآن إلى 117 حالة.

وأشارت إلى أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، لافتة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتباره متعافياً.

ولفتت إلى ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى مستشفى المدينة الشبابية في أبوقير لقضاء فترة النقاهة إلى 357 حالة، بعد تحويل حالتين، اليوم.

وذكرت أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.

Advertisements