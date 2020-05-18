شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الجمعة وانخفاض ملحوظ السبت والقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد مستمرة حتى الخميس المقبل ، حيث تشهد أغلب الأنحاء طقس شديد الحرارة تصل خلاله درجات الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 43 درجة وبجنوب البلاد تصل 44 درجة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ ”الخليج 365”، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار شمال وجنوب الصعيد ، حيث من المتوقع أن يشهد غدا الثلاثاء بشمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وكشفت تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد اعتبارا من الجمعة المقبل حيث تشهد أغلب الانحاء انخفاضا في درجات الحرارة يعقبه يوم السبت انخفاض ملحوظ وكبير في الدرجات لتعود لمعدلاتها الطبيعية حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى مع يوم السبت المقبل على القاهرة الكبرى 31 درجة .

يشهد اليوم الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا .كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا .

وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.