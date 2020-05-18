شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادلة الإسكندرية: 5 وفيات من الأعضاء بالمحافظات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد أنسى، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن إجمالى عدد الوفيات بين الصيادلة على مستوى الجمهورية، بسبب الإصابة بفيروس كورونا بلغت 5، من بينهم حالة فى محافظة الأسكندرية.

وأكد أنسى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، حرص النقابة على تقديم الدعم النقابى لأعضائها ومساندتهم فى ظل هذه الظروف، ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

كان الدكتور هانى دنيا، نقيب صيادلة الغربية، قد قال إن النقابة سجلت الاثنين الماضى، أول حالة وفاة بين أعضائها، وهو الدكتور مدحت ريشة، إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد، وحجزه فى مستشفى العزل بكفر الزيات، مشيرا إلى أنه تم احتجاز زوجته وأحد أبنائه بمستشفى صدر المحلة، وحالتهما مستقرة، لافتا إلى أن إجمالى عدد الإصابات بين صيادلة الغربية هى 3 إصابات، من بينهم 2 تماثلوا الشفاء.

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وقال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة إن نقابة العاصمة سجلت حتى الآن حالة إصابة واحدة لصيدلى يعمل بأحد المستشفيات، وتم إجراء عزل منزلى له فى الوقت الحالى، لافتا إلى أنه لا يوجد أى حالات وفاة بين صيادلة القاهرة سوى الصيدلى الدكتور محمد على خريج دفعة 2018، والذى كان يعمل بمستشفى المقاولون العرب، وتوفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأرسلت النقابة العامة للصيادلة خطابا إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لموافاة النقابة أولا بأول ببيانات الصيادلة الذين توفوا بفيروس كورونا، والمصابين أيضا، ليتثنى للنقابة تقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم، كما أرسلت النقابة خطابا أيضا للنقابات الفرعية لسرعة التواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة لموافاتها بأسماء الصيادلة المتوفين والمصابين بكورونا.

يأتى ذلك بعد قرار المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة، ولجنة إدارة النقابة، دعم أسرة كل صيدلى متوفى نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمبلغ 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك إضافة لما سيتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية فى حالات الوفاة.