شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صادرات 3 محاصيل خضر وفاكهة للأسواق العالمية تتخطى الـ 2 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات 3 محاصيل لما يقرب من 2 مليون و160 ألف طن وهى الموالح، والبطاطس، والبصل منذ بدء موسم التصدير، حتى 17 من الشهر الجارى ، وهناك تدفق ملحوظ فى الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والأوربية، وفتح منافذ جديدة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن إجمالي صادرات مصر من الموالح منذ بدء الموسم التصدير الجديد بلغ مليون و350 ألف طن، بينما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من البطاطس 600 ألف طن، تلاها في المركز الثالث البصل بإجمالي 210 ألف طن ، مضيفا أن اجمالى 3 محاصيل تصديرية بلغت ما يقرب من 2 مليون و160ألف طن وجارى الشحن .

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وأضاف" العطار "، انه تم تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية التي تمثل الآن عمود الاقتصاد القومي بعد حالة الإنكماش في القطاع السياحي بسبب إنتشار فيروس كورونا عالميا ، موضحا زيادة تدفق الصادرات وتعافى السوق ، بالإضافة الى انفراج في عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الاوربية ، مشير الى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال الى الأسواق العالمية، حيث يعبتر البرتقال المصرى من اجود أصناف البرتقال فى العالم.

يذكر أن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ، تتابع مع الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير ، وتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة ) والعمل علي تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والموانى مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.