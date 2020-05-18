شكرا لقرائتكم خبر عن خطورة الشائعات وتزييف الوعى فى الجزء الثامن لموسوعة الأوقاف "الخطب العصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم طباعة الجزء الثامن من "موسوعة الخطب العصرية"، وقد قدم الوزير للكتاب، وذكر بيان للوزارة اليوم أن جمعة قال فى مقدمة الكتاب: "يسرنا أن نقدم للأئمـة والخطباء والمثقفين والمعنيين بالشـأن الدعوى فى مصر والعالم (الجزء الثامن) من موسوعة الخطب العصرية الذى أعدته الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف تحت إشرافنا ومراجعتنا.

وتابع جمعة وقد تنوعت موضوعات هذا الجزء ما بين قضايا إيمانية وتربوية وأخلاقية، تهدف إلى إيقاظ الضمائر وتهذيب الأخلاق، وقضايا اجتماعية تسهم فى دعم وتقوية أواصر المودة والرحمة بين أبناء المجتمع، وتسهم فى حفظ تماسكه وتلاحم نسيجه، وأخرى تتصل بالمعاملات التى تعد جزءًا لا يتجزأ من السلوك القويم للمسلم، وقضايا وطنية تهدف إلى تقوية الانتماء الوطنى والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، إضافة إلى ما لا غنى عنه من بعض خطب المناسبات".

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واستطرد جمعة: "ويتناول هذا الجزء العديد من القضايا العصرية، منها: فقه بناء الدول، وحماية الشأن العام والمصلحة العامة، والآداب العامة وأثرها فى رقى الأمم ، وخطورة الشائعات وتزييف الوعي ، وغير ذلك من الموضوعات المهمة التي تسهم في بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي المستنير ، وقد آثرنا في هذه الخطب أن تكون في إطار سماحة الإسلام ووسطيته ، بعيدًا كل البعد عن جميع ألوان التشدد والغلو والإفراط أو التفريط، محققة لرسالة المسجد ، تجمع ولا تفرق ، وتهدف إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد ، من منطلق أن شرع الله (عز وجل) قائم على مراعاة هذه المصالح ، فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله وبما يؤدي إلى تشكيل وعي ديني صحيح ورشيد ومستنير ، وحس وطني صادق ونبيل".

واختتم وزير الأوقاف: "كما راعينا فى إخراجها السهولة واليسر ، والبعد عن التقعر والتكلف، سائلين الله (عَزَّ وجَلَّ) أن يكتب لهذا العمل القبول ، وأن يكون زادًا علميًّا وفكريًّا ومعرفيًّا في مجال الثقافة الإسلامية الرصينة، وأن يكون إضافة متميزة للمكتبة الدعوية ، في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ سماحة الإسلام ، وإبراز معالمه الحضارية للبشرية جمعاء".



