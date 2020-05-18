شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختار التقاوى الصيفية المنتقاة تجنبا لأضرار الإنتاج.. "الزراعة" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365"، عدة نصائح إرشادية من قبل قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، يجب اتباعها من جانب المزارعين، مع بداية الزراعات الصيفية فى اختيار التقاوى المنتقاة لزيادة الإنتاج، أولها أهمية الاطلاع على بطاقة البيانات الموجودة على عبوات التقاوى، للتعرف على درجات النقاوة، ونسبة الإنبات، والحيوية، والوزن، ومعاملة البذور، وجهة الإنتاج، وذلك للاطمئنان على الحصول على تقاوى معتمدة منتقاه مضمونة.

كما ناشد قطاع الإرشاد الزراعى، كافة المزارعين، بضرورة شراء تقاوى محاصيل الموسم الصيفي من المنافذ والمحال المرخصة والموثوق بها، لتجنب الإضرار بالإنتاج الزراعي، والتعرض لخسائر فى إنتاجية المحصول.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، فى منشور تم تعميمه على كافة مديريات الزراعة ومديرى عموم الإرشاد الزراعي بالمحافظات، على ضرورة تكثيف العمل على توعية وإرشاد المزارعين، من خلال كافة الإدارات والجمعيات الزراعية، على أهمية استخدام التقاوي المعتمدة المحسنة والمنتقاه، والمقاومة للأمراض والآفات، للحصول على انتاجية عالية للمحصول، فضلا عن ملائمتها للظروف البيئية للمناطق المقرر الزراعة بها.

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واوضح عزوز أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على زيادة وتحسين الانتاج الزراعي، وزيادة دخل المزارعين، وبمناسبة اقبال المزارعين حاليا على شراء تقاوي محاصيل الموسم الصيفي.

كان الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، قال إنه يتم التوسع في منظومة التحول الرقمي، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على انتاجية عالية، وحماية المحصول من اية اصابات.

وأضاف، أنه يتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديري عموم الارشاد الزراعي والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديري المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والادارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها الى كافة المزارعين.

فيما يواصل قطاع الارشاد الزراعى ، اصدار توصيات دورية ، للمزارعين لحماية المحاصيل المختلفة من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على حالة الطقس المتقلب، وانخفاض درجات الحرارة ثم عودتها للارتفاع ، كما أهاب قطاع الارشاد الزراعي بكافة المزارعين، اتخاذ عدداً من الإجراءات الهامة واتباع عدداً من التوصيات السريعة والعاجلة خلال التقلبات الجوية ، لمنع اية تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية المختلفة.