شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: متابعة نتيجة الأبحاث إلكترونيا وسيحصل الطالب على شهادة بدرجاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إظهار نتيجة الأبحاث إلكترونيا على موقع منصة إدمودو وفى المدارس بشكل ورقى بالنسبة للأبحاث التى تم تسليمها ورقيا.

وقالت مصادر مسئولة، إنه على الطلاب متابعة حسابهم على منصة إدمودو، لمعرفة نتيجة البحث على أن يحصل البحث على نتيجة مقبول أو غير مقبول أثناء عملية تقدير البحث، حيث تقوم المدرسة بعملية الرصد والمراجعة ويتم اعتمادها من مدير المدرسة، أما بالنسبة للشهادة الإعدادية تعامل على غرار ما كان يتم كل عام حيث يعتمد المحافظ نتيجة امتحان الأبحاث.

وأوضحت المصادر، أن الطالب سيحصل على نتيجته بعد إضافة مجموع درجات الترم الثانى وهو 100% إلى درجات الترم الأول، مشددة على أن الوزارة استقبلت قرابة 15 مليون بحث حتى الآن إلكترونيا وورقيا.

Advertisements

كانت وزارة التربية والتعليم قد بدأت فى استلام الأبحاث حسب الصفوف الدراسية لتسليم المشروعات البحثية لطلاب، من يوم 9 مايو إلكترونيا وورقيا، فيما أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المنصة الإلكترونية تعمل بكفاءة تامة فى جميع المدارس.

كان وزير التربية والتعليم قد شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.

أوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شىء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" حال وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب فى صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثى لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث فى صيغة بى دى إف، على أن يكون الملف يحتوى على الكود التعريفى بالإضافة للسنة الدراسية.