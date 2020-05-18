شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تصدر قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بالتربية والحقوق والآداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام الدكتورة أمل عبد الفتاح عطوة شمس الاستاذ المساعد بكلية التربية بأعمال رئيس مجلس قسم الفلسفة و علم الاجتماع إعتباراً من 13 /5/ 2020 ولمدة عام.

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور إيهاب فتحى محمد عبد الفتاح رئيسا لمجلس قسم الرياضيات بكلية التربية إعتباراً من 13 / 5/ 2020 و لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قرارا بتجديد تعيين د.هبة حسن محمد عاشور رئيسا لمجلس قسم الوراثة بكلية الطب بالجامعة اعتبارا من 5 مارس 2020 و لمدة عام، وقرارا بتجديد تعيين الدكتور حنان إسماعيل أحمد إسماعيل رئيسا لمجلس قسم أصول التربية بكلية البنات إعتبارا من 22/ 3/ 2020 ولمدة عام.

كما شملت القرارت بقيام الدكتور السيد عطيه عبد الواحد عطية الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بعمل رئيس مجلس قسم الإقتصاد السياسي بكلية الحقوق إعتباراً من 6 / 2/ 2020 ولمدة عام.

كما أصدر قرارا بقيام الدكتور أحمد فخرى محمد حسن الاستاذ المساعد بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بعمل رئيس مجلس قسم العلوم الإنسانية البيئية إعتباراً من 13 / 5/ 2020 ولمدة عام.

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كما أصدر قرارا بتعيين الدكتورة هبة عاصم أحمد السيد رئيساً لمجلس قسم الإقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية إعتباراً من 13 / 5 / 2020 ولمدة ثلاثة سنوات.

كما أصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتورة شرين صادق محمد الجندى رئيسا لمجلس قسم الإرشاد السياحى بكلية الآداب إعتباراً من 26 / 5 / 2020 ولمدة عام.