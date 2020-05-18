شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التشعيب الإلكترونى لكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية التجارة وادارة الاعمال بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية عن فتح باب التشعيب الإلكترونى الداخلى للفرقة الثانية (عربى - لغات ) و(انتظام - انتساب)، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا ولمواكبة التحول الرقمى حيث أن جامعة حلوان تهتم بشكل كبير بكل ما يتعلق بمصلحة الطالب الذي يعد أساس العملية التعليمية، ويمكن للطالب الدخول على الموقع الالكترونى التالى: http://app2.helwan.edu.eg/Commerce/login.asp

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان ، أنه فى حالة الدخول لأول مرة على الموقع يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس وكلمة المرور الافتراضية(١٢٣) والضغط على زر دخول، ويليها اختيار الطالب عربى ام لغات، ثم اختيار تغيير كلمة السر الخاصة بالطالب، وحفظها، ثم اختيار زر الرغبات لتسجيل الطالب رغباته، وتظهر للطالب شاشة يقوم الطالب باستكمال كافة بياناته الخاصة ( اسم الطالب - النوع - البريد الالكترونى- تليفون الطالب - عنوان الطالب- الرقم القومى- اختيار انتظام ام انتساب )، ثم استكمال الرغبات الخاصة بالطالب وتسجيل 7 رغبات بتركيز وهدوء جداً فهي مثل مكتب تنسيق الثانوية ولن يتم تعديلها.

وأوضح بيان جامعة حلوان ، أنه عند الانتهاء من تسجيل الرغبات يقوم الطالب بالضغط على زر الافادة ثم طباعة هذه الافادة والاحتفاظ به وعدم فقدانها لأنها دليل حقك في ترتيب الرغبات .