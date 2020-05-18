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رئيس الوزراء يتابع تطورات أعمال صندوق مصر السيادى مع وزيرة التخطيط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بحضور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق.

 

وتناول أيمن سليمان، خطط الصندوق في تدشين صناديق فرعية متخصصة في المجالات المختلفة، وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن في ظل تداعيات لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، ومشروعات المخازن الاستراتيجية للأدوية،  والتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة النقل ووزارة الكهرباء، بالاضافة الي الاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقطاع البنية الأساسية والتحتية، والتحول الرقمي، بالإضافة الى قطاعات أخرى مختلفة.

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واستعرض الرئيس التنفيذي تفاصيل هذه المشروعات والجدول الزمنى لتنفيذها، مضيفا أن هناك رغبة كبيرة من جانب المستثمرين للشراكة مع صندوق مصر السيادي، في ظل المرونة الكبيرة للاقتصاد المصري، وقوة ما يمتلكه الصندوق من أصول، والذي يمكنهما من جذب رؤوس اموال اجنبية تساهم بدورها في تجاوز الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

 

 

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