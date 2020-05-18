شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة وأمطار تصل للسيول.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا .

وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

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وشهد أمس الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث ساد طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

كما شهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما شهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا .

وليلا ساد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية كان الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال وجنوب الصعيد كان الطقس معتدل .