شكرا لقرائتكم خبر عن تداول إجابات امتحان التاريخ للصف الأول الثانى على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت صفحات طلاب الثانوى العام وجروبات الواتس أسئلة وإجابات امتحان مادة التاريخ، رغم أن الامتحان أوبن بوك ويعقد من المنزل على التابلت، وجاء تداول الإجابات بعد انطلاق الامتحان فى التاسعة من صباح اليوم، وقالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، إنه يتم رصد كافة المخالفات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية خاصة ما يتعلق منها بالطلاب المسئولين عن تداول الإجابات والأسئلة لتوقيع عقوبات عليهم هى جرمانهم من نتيجة الامتحان ودخولهم اختبار دور ثان.

ويؤدى الطلاب امتحان مادة التاريخ على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى

https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

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ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصف الأول الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/