شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا إلا للجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إنطلاقاً من الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية وفى ضوء رصد الهيئة لبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بترويج وبيع كواشف تشخيص فيروس كورونا المستجد، أكدت الهيئة ان تلك الكواشف مجهولة المصدر .

وقالت الهيئة أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد يتم إستيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد فقط وغير مصرح ببيع أو تداول تلك الكواشف بأي جهة أخرى.

Advertisements

وأضافت الهيئة انه يتم المتابعة الدورية والتفتيش والرقابة على جميع الشركات المستوردة للكواشف التشخيصية لتشخيص Covid 19 بجميع أنواعها لضمان الالتزام بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن وعدم توريد تلك الكواشف للمعامل الخاصة والصيدليات.

وأكدت الهيئة انها تتخذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لفرض السيطرة على سوق الدواء ومنافذ بيع الأدوية والمستلزمات الطبية والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن المصري.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بمراجعة مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد " Covid 19" وعدم الانسياق وراء كل من تسول له نفسه استغلال الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.