شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى اليوم من استلام المشروعات البحثية لطلاب النقل والإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى، اليوم الاثنين، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استلام المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، مع استمرار المدارس فى تصحيح المشروعات، موضحة أن اليوم آخر موعد لتلقى المشروعات البحثية، مشددة على أنه خلال الساعات المقبلة من لم يقدم بحثا سيحصل على صفر فى نتيجة الترم الثانى ويدخل امتحان دور ثان.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات والمدارس، بضرورة حصر وإعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونيا أو ورقية وإعلانها بمكان واضح بالمدرسة، وإخطار الطلاب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم فى المدة الاستثنائية بعد قرار مدة المدة الزمنية لتسليم الأبحاث حتى 18 مايو الجارى.

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كانت وزارة التربية والتعليم قد بدأت فى استلام الأبحاث حسب الصفوف الدراسية لتسليم المشروعات البحثية لطلاب، من يوم 9 مايو إلكترونيا وورقيا، فيما أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المنصة الإلكترونية تعمل بكفاءة تامة فى جميع المدارس.

كان وزير التربية والتعليم قد شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.

أوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شىء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" حال وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب فى صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثى لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث فى صيغة بى دى إف، على أن يكون الملف يحتوى على الكود التعريفى بالإضافة للسنة الدراسية.