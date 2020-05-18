الليلة.. مكرم محمد أحمد يتعرض لعلاقة الصحافة بالسياسة على "يوتيوب الثقافة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تعرض قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب، عبر قناتها على موقع يوتيوب؛ فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، لقاءً خاصًا للكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد؛ تم عقده مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1993.

وتتيح الهيئة، أرشيفها الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، والمستمرة مع إبقاء الحكومة المصرية على الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وأتاحت الهيئة عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية نحو 150 عنوانًا من إصداراتها؛ للإطلاع والتحميل المجاني، آخرها "حكايات الولاد والأرض" والذي يوثق بطولات شهداء الجيش والشرطة المصريين في مواجهة جماعات الإرهاب المسلح.