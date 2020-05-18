التنمية المحلية تعلن عن حاجتها لشغل 54 وظيفة قيادية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن حاجتها لشغل 54 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إنه على من يرغب في التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن الحصول عليه من على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة، والتقدم من خلال موقع وزارة التنمية المحلية ( www.mld.gov.eg) وذلك خلال الفترة من 30 مايو وحتى 30 يونيو 2020.

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وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة المستمر علي الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول على رضا المواطنين عن المحليات.

ووجه شعراوي، بأن يقتصر التقديم للمسابقة وتقديم الأوراق إلكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بمسابقة قيادات الإدارة المحلية وفق الإعلان رقم 2 لسنة 2019 والمقرر فيها تعيين 65 قيادة محلية ومن المتوقع صدورها رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة.